Mentre que a l’elit, el mercat d’hivern de futbol es va tancar a finals de gener, en categories territorials continua ben obert. A l’Alt Empordà, hi ha hagut una trentena de fitxatges d’entre Primera i Quarta Catalana, i futbol femení. L’Empuriabrava-Castelló (Segona Catalana), amb quatre altes, i l’Escala i el Figueres (Primera Catalana), amb tres cadascuna, són els conjunts que més benvingudes han donat.

Tant el conjunt escalenc com el figuerenc, que lluiten per l’ascens a Tercera RFEF, han buscat reforços a Peralada. El davanter Moha Abouhafs ha anat a l’Escala i el porter Ian Doré al Figueres. Tot i les dues baixes –que s’afegeixen a la de Carles Puig, fitxat pel Banyoles al novembre–, els peraladencs no han incorporat cap jugador en aquesta finestra. Blaugranes i unionistes han ampliat la nòmina amb dues peces més: el destacat migcampista ofensiu Pau Morer (Sant Andreu) i el porter Armando Nsue, substitut d’Isac Lucas, han arribat al Nou Miramar; mentre que a Vilatenim han iniciat una segona etapa el central Toni Gamell (Badalona Futur) i el davanter Ousman Touray, que estava sense equip.

Robert i Txus despengen botes

A Segona Catalana, la Jonquera ha estat l’únic conjunt comarcal que no ha tocat cap peça. La resta, sí. L’Empuriabrava-Castelló, a més de fitxat l’entrenador Xavi Agustí, ha incorporat el porter Zakarie (Base Roses), el davanter francès Hugo Gerard Tignel (Bullense murcià) i ha ascendit, del filial, Moha Kichoui i Dani Calderón. La porta de sortida de l’Aeròdrom s’ha obert per Pol Britos, captat pel Palafrugell, i per André Mabil, retornat a un Marca de l’Ham que també s’ha reforçat amb l’exportbouenc Ilyass Ben Abdel. L’AE Roses, que lluita per pujar a Primera, ha apuntalat la defensa amb Oriol Martín, ex del Figueres juvenil, i el Viladamat, que havia fitxat l’experimentat Robert Fernández a la davantera, acaba de perdre el seu pitxitxi, Joel Casado, que va al Can Gibert.

A més de Rober, el 2023 un altre depredador altempordanès ha despenjat les botes, Txus Quintos, al Sant Pere Pescador, de Tercera Catalana. En aquesta categoria també hi ha hagut dos moviments a la banqueta: Pau Quirante ha aterrat a la del Borrassà, i Albert Sala a la del Cistella.

A l’elit, canvis per a Zou Feddal, Ureña, Valverde, Moha i Bora

En categories superiors, també hi ha hagut moviment en clau altempordanesa durant el mercat d’hivern. El defensa figuerenc Zou Feddal va deixar el Real Valladolid, de Primera Divisió, però encara no ha trobat un nou destí. A una categoria per sota, Segona Divisió A, l’extrem figuerenc Oscar Ureña ha estat cedit al Cartagena, procedent del Girona. A Segona RFEF, quarta categoria estatal, tres jugadors de la comarca han canviat aires. La ‘perla’ figuerenca Víctor Valverde ha estat cedit de la Pobla de Mafumet (filial del Nàstic de Tarragona) a l’Olot. El davanter armenterenc Moha Chabboura ha fitxat per l’Atlético Saguntino valencià procedent del Cerdanyola del Vallès, equip que ha incorporat el migcampista figuerenc Bora Barry, jugador de la Nucía l’any passat.