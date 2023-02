El Campionat de Catalunya per equips de pàdel va portar, el cap de setmana passat, dues alegries en clau altempordanesa, ambdues en categoria masculina: el Club Pàdel Indoor Figueres va obtenir l’ascens a la segona categoria i el Club Tennis Roses va aconseguir el bitllet per pujar a la tercera categoria al 2024.

L’Indoor Figueres havia acollit, una setmana enrere, el Campionat de Catalunya de primera categoria, una categoria on el club figuerenc hi és a prop després de l’ascens al segon esglaó. Els figuerencs ho van assolir el dissabte passat a Terrassa després de superar, als quarts de final de tercera categoria, al Vall Parc barceloní (0-5). Ja amb els deures fets, van cedir en unes semifinals intranscendents contra el Lleida (2-3), que acabaria com a campió.

A un nivell inferior, el CT Roses va obtenir l’ascens a tercera després de superar, el dissabte a El Prat de Llobregat, el Laietà (3-2) en els quarts de final de quarta. També en unes semifinals intranscendents, els rosincs van perdre contra el Valldoreix (0-5).