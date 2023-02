Joan Soteras torna ser president de la Federació Catalana de Futbol després d’haver-se proclamat guanyador, de nou, en la repetició de les eleccions celebrades el passat dilluns 13 de febrer. En l’acte de presa de possessió del càrrec, aquest dilluns a la seu de l'ens, a Barcelona, Soteras ha estat acompanyat de tots els membres de la seva Junta Directiva, així com de diferents presidents i directius de diversos clubs. L'ha companyat el figuerenc Carles Mallart, vicepresident del FC Sant Llorenç de la Muga, que segueix com a membre de la Junta Directiva. D'altra banda, Manuel Núñez continua com a delegat comarcal a l'Alt Empordà.