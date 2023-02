Llers acollirà, el diumenge dia 26 de febrer, a les 9 del matí, la primera edició de la cursa de muntanya Embruixada Trail, amb recorreguts de 10 i 21 km. Després de fer un primer tast amb una prova de BTT, el maig de l’any passat, l’Ajuntament de Llers, l’organitzador, s’ha animat en fer-ne una per a corredors i per a caminadors. La prova reina serà la mitja marató de muntanya, amb un desnivell acumulat de 500 metres i només apta per a corredors. La de 10 km tindrà un desnivell de 200 m i es podrà fer corrent o caminant.

Hi han confirmat la seva assistència corredors destacats de trailrunning com Iu Jaume (vigent campió del món júnior de skyrunning), Quirze Sagué, Miquel Cruz, Víctor Da Costa, Marili Banegas i el local Carles Tàboas, entre altres. Màrius Vergés, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de Llers, explica que «després de la cursa de BTT teníem ganes d’organitzar, amb tot l'equip tècnic de l'Embruixada, una cursa de muntanya de nivell. Les dues proves tindran constants pujades i baixades per camins i corriols emblemàtics de l’entorn que no deixaran a ningú indiferent». Recorrerà el nou Camí Ceboller Els corriols, els camins, castells, l’ermita de Sant Quirze d’Olmells, la Garriga i les barraques i parets de pedra seca (catalogades com a Bé cultural d’interès local) seran constants a l’Embruixada Trail. Un dels principals atractius serà el recentment estrenat Camí Ceboller, una antiga carrerada que enllaçava diversos municipis. L’Ajuntament de Llers ha impulsat la recuperació i restauració d’un tram de 350 metres al Paratge de Pla Vinyers envoltat per murs de pedra seca. Presentació de la prova, el 25 La sortida serà a la zona esportiva i hi haurà avituallaments a mig camí. Les curses acolliran un màxim de 300 participants, el preu de les inscripcions va dels 10 als 20 euros, depenent de la ruta i si es fa o no amb antelació, i es poden fer al web www.embruixada.com. La cursa té el suport d’un grapat d’empreses i es presentarà el dissabte 25, a les 6 de la tarda, al castell de Llers amb l’assistència de Jaume, Sagué i de l’equip que ha preparat la cursa. Aquest dia, també es podran recollir els dorsals, de 5 a 8 del vespre. Les inscripcions i la recollida de dorsals també es podran fer el mateix diumenge, de 8 a 3/4 de 9 del matí.