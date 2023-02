Prop de 370 participants van prendre part, el diumenge passat, a la 8a edició de la Balcó de l’Empordà, a Palau-saverdera. La cursa de muntanya constava de tres recorreguts: 6, 10 i 21 km. La mitja marató va ser guanyada per Pep Pagès i Abril Torrent, que van quedar per davant Hèctor Pérez i Adrià Blay, i Núria Santmiquel i Marili Banegas, respectivament. A la prova de 10 km, els calaixos van estar formats per Arnau Gil, Albert Casas i Miquel Antonio Bonet (masculí), i per Sara Medina, Bea Prior i Mariona Danés (femení). El dia abans, hi va haver curses infantils.