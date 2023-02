L’Agrupació Esportiva Roses només necessita dos punts en els propers tres partits de la primera fase de Segona Catalana per assegurar la promoció d’ascens a Primera Catalana. Un cop se certifiqui, ja podrà pensar en un accés a play-off on pujaran tres dels sis equips (actualment, competiria contra el Torroella de Montgrí, Begur, Tossa de Mar, Tordera i Calonge). Els d’Èric Pérez van assolir la sisena victòria seguida al camp del Marca de l’Ham (1-2) en un partit on els va somriure la fortuna a la recta final. Un gol en pròpia havia avançat als figuerencs al minut 56 i en els darrers quatre minuts, el tàndem letal Alioune Gueye-Alpha Diallo van capgirar el marcador (85’ i 89’). La Marca va acabar el partit amb nou per les expulsions de Nene i Víctor Garcia.

La Jonquera, quart classificat, continua sense llançar la tovallola per caçar la tercera plaça de la promoció després de superar el filial de l’Olot, el Sant Jaume de Llierca (2-0), amb un gol a cada meitat de Suli Batis (28’) i de Marc Borràs (50’). Ara, el play-off el tenen a només dos punts per la segona derrota seguida del Begur, amb qui tenen el gol-average a favor. Robert continua sent decisiu A la zona baixa, i amb l’objectiu de sumar el màxim de punts possibles a la segona fase, l’Empuriabrava-Castelló i el Viladamat van reaccionar. El conjunt de Xavi Agustí va decidir el partit a la recta final al camp del Besalú (1-2), en un partit que perdia 1-0 al minut 83. Els gols de Mohamed Kichoui, jugador del filial, i d’Ibu, de penal, van donar els tres punts a un equip castelloní on va debutar el darrer fitxatge, el davanter francès Hugo Gerard Tignel, que prové del Bullense, de la Tercera RFEF murciana. Tignel té passat al Palamós, la Jonquera i La Tour du Pin. Per la seva part, els nois de Botxi es van desfer de l’Atlètic Bisbalenc (3-2) amb dos gols de penal de Joel Casado i en aprofitar la superioritat numèrica en l’última mitja hora. L’experimentat Robert Fernández, fitxat aquest mercat d’hivern, va demostrar que encara té corda per estona: va estrenar el seu compte golejador anotant el tercer gol del Viladamat i va provocar l’expulsió del porter.