L’AE Roses B segueix com a líder en solitari de Quarta Catalana després de superar el Fortià (1-0) amb un solitari gol de Nelson. Els de Juan Diego Herrera tenen quatre punts de marge respecte a l’Esplais, que es va refer de l’ensurt a Cadaqués amb un triomf clar davant el Base Roses B (4-1).

Un dels altres aspirants, el Sant Miquel de Fluvià, va viure el partit més emocionant de la jornada a Sant Llorenç de la Muga (4-5). Mama Balde i Papa Dambally, els porters de cada equip, no van poder fer res davant l’encert dels davanters rivals i a sota els pals van viure un partit molt mogut. Moussa va decidir el duel en el darrer sospir per un Sant Miquel on Eric Aurich va anotar tres gols.