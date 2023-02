L’Alt Empordà de Peralada, actual cinquè classificat de Tercera Catalana, s’ha acomiadat de tota opció de pujar a Segona Catalana després de perdre contra l’Empuriabrava-Castelló B (1-3) el dissabte passat en un partit que va acabar amb despropòsit a la porteria. Manel Cabezos, l’entrenador, tenia les absències dels seus dos porters habituals, Jordi Rescalvo i Tibu, i va haver d’improvisar un jugador de camp sota els pals. I la jugada va sortir d’allò més malament.

Mohamed Boubnad Pute, habitual davanter, va ser l’escollit per posar-se els guants i va ser expulsat al minut 7 de partit per doble amonestació quan ja havia encaixat un gol. L’exjugador del Cadaqués i del Palau-saverdera va abandonar el camp per protestes a l’àrbitre. La resta de 83 minuts de partit, com és lògic, l’Alt Empordà de Peralada va haver de tornar a fer invents a la porteria. La primera part la va acabar el central Dani O. Fernández i, a la segona, s’hi va posar Oriol Martínez. El rival, l’Empuriabrava-Castelló B, portava set partits sense conèixer la victòria i va aprofitar al màxim aquesta circumstància per vèncer 1-3 i sortir de la zona de descens.

Amb aquest resultat, els peraladencs ja tenen la primera posició a 13 punts de distància tot i que, fins dissabte passat, només havien perdut un dels últims catorze partits. Les absències els han condicionat quan més a prop tenien de lluitar pel primer lloc i no descarten reforçar l’equip per intentar quedar el més amunt possible.

Aquesta és la tercera temporada de vida de l’Alt Empordà, que va començar a jugar a Vilajuïga, poble de residència de Cabezos, i que des de l’estiu passat juga a Peralada. En el primer any, van assolir l’ascens a Tercera Catalana.

El Roses City suma el novè triomf en els últims deu partits

Tot i que el Bellcaire d’Empordà no falla al capdavant de Tercera Catalana, el Roses City manté les opcions d’ascens intacte. Els rosincs són tercers classificats i segueixen a sis punts del líder després de superar el Verges (3-5) amb gols de Gianfranco Galli, per partida doble, Raúl Blanco, Yeray González i Oriol Serra. El conjunt de Francesc Serra i Álvaro Fransoy ha guanyat nou dels últims deu partits de lliga.

El Borrassà guanya amb el canvi d’entrenador

El Borrassà es va imposar al camp del Portbou (0-1) amb un gol en pròpia porteria al minut 80 i amb Joan Maria Suñer sòlid a sota els pals. Els blaugranes han canviat d’entrenador els darrers dies. Pau Quirante, vinculat al club en anys anteriors, ocupa la plaça de Narcís Barquero juntament amb Juan Repullo i Sergi Ponsetí. Els borrassanencs no guanyaven des del 19 de novembre. Tot i la victòria, són penúltims, però tenen la permanència a només tres punts.