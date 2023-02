Impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes són els principals objectius del Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, que convoca per onzena vegada MICSports, empresa organitzadora del torneig internacional de futbol base MICFootball, amb la col·laboració de Mediapro. El guardó reconeixerà un treball elaborat per un/a estudiant de periodisme, que al mateix temps obtindrà una estada en pràctiques al Canal GOL. El termini per presentar les candidatures comença el divendres 17 de febrer i es tancarà el 17 de març.

El Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos té la voluntat de recordar la figura del periodista, entre altres mitjans, de La Sexta, que va morir en accident de trànsit ara fa onze anys, el 2012, i donar un impuls de promoció als joves estudiants perquè puguin sumar experiències en una mitjà de comunicació. Els participants que optin al premi hauran d’entregar un treball periodístic que s’haurà de centrar en la temàtica del futbol base o bé de les categories territorials, en qualsevol de les seves múltiples vessants. Al guardó s’hi podran presentar estudiants de qualsevol dels estudis de grau de Periodisme o bé dels postgraus i màsters de Periodisme Esportiu. Els treballs es podran realitzar en català o en castellà i en qualsevol format (premsa escrita, premsa digital, fotografia, ràdio o televisió). El projecte es pot haver publicat en un mitjà de comunicació, ser fruit d’un treball acadèmic en el marc dels seus estudis o bé elaborat expressament per a aquest premi. El guardó es va crear l’any 2012 i, en la primera edició, el premi va ser entregat a títol pòstum a Dani Montesinos. El 2013 va ser lliurat al Col·legi de Periodistes de Catalunya com a reconeixement a tots els professionals del periodisme esportiu que s’han fet ressò de les notícies del torneig MIC des de la primera edició. El 2014 es va donar un pas més en la definició del Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos i es va oferir als estudiants la possibilitat de continuar la seva formació com a professionals del periodisme esportiu al Canal GOL. Els últims guanyadors del premi han estat Nacho González (2014), Pau Folqué (2015), Lisbeth Cid (2016, any que també es va entregar l’accèssit a Sara Jiménez), Arnau Segura (2017), Àlex Palomar (2018), Marc Abelló (2019), Antonio Tuachi (2020) i Marc Perelló (2022). Juanjo Rovira, director de MICSports, destaca que el Premi Dani Montesinos es presenta com una “gran oportunitat” i alhora “una ajuda” per a tots aquells “joves estudiants de periodisme que estan començant i que tenen la possibilitat de continuar la seva formació en un mitjà de comunicació de renom”. Assenyala també la importància que aquests futurs periodistes “s’interessin pel futbol base” perquè “els petits futbolistes que participen a cada edició del MIC ens ofereixen una classe magistral de valors i d’esportivitat”. I afegeix que gràcies al premi “poden honorar la figura de Dani Montesinos, periodista molt reconegut a casa nostra que portava uns quants anys seguint l'actualitat del Barça en diferents mitjans”. Les bases del premi es poden consultar al web del MICFootball. Equips i jugadors de primer nivell El MICFootball celebrarà la 21a edició del torneig de futbol base per Setmana Santa, del 4 al 9 d’abril de 2023 a la Costa Brava. En l’última edició es van disputar 720 partits en els quals hi van participar 6.000 jugadors i 297 equips procedents de 24 països. Per les anteriors edicions del MICFootball hi han passat equips de futbol base de primer nivell i jugadors que actualment centren el panorama futbolístic internacional. És el cas de Leo Messi, Neymar, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Ansu Fati, Pedri, Gavi, Èric Garcia, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Nico González, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres.