El Club Pàdel Llers, creat aquesta temporada, va obtenir la seva primera victòria el dissabte passat a casa davant el CP Vilamalla (2-1), en la segona jornada de lliga. L’equip que entrena Víctor Maluquer competeix a Tercera Catalana masculina i té 13 jugadors.

«Moviment social important»

L’auge del pàdel aquesta temporada ha quedat palès, entre altres motius, amb la construcció de pistes en pobles on fins fa poc l’activitat esportiva s’enfocava en camps de futbol o pistes de bàsquet. Llers és un dels municipis que s’hi han aventurat recentment i aquest any competeixen per primer cop a la lliga després de federar un club. Fa un any van inaugurar les dues primeres pistes, amb èxit.

Màrius Vergés, regidor d’Esports i jugador del Pàdel Llers, explica que «el pàdel ha suposat un moviment social molt important al poble. Arran de les sinergies entre l’Ajuntament de Llers i l’empresa Tennis Alt Empordà–Llers, que té en concessió el complex esportiu municipal, s’han generat dinàmiques molt positives». Vergés destaca que ja han organitzat campionats i que «les pistes estan plenes a les hores punta i una ocupació molt alta a les restants».