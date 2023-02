Avui s’ha fet la presentació a Eat Sleep Cycle Hub de Girona de l’edició 2023 de la Deporvillage Transpyr Coast to Coast, que se celebrarà de l’11 al 17 de juny. La prova de set etapes i que arriba a la seva tretzena edició, manté el traçat d’oest a est que va estrenar el 2021 i que enllaça els municipis de Saint-Jean-de-Luz, Sant-Jean-Pied-de-Port, Oloron-Sainte-Marie, Bagnères-de-Bigorre, Vielha, la Seu d'Urgell, Camprodon i Roses. D’aquesta manera, la que és considerada com una de les 10 millors curses per etapes del món, proposa un recorregut des del mar Cantàbric, amb les quatre primeres etapes per territori francès creuant la serralada pirinenca de nord a sud, endinsant-se a la península per la Vall d'Aran i acabant a Roses, al Mediterrani.

Consolidada plenament en el panorama internacional, la Deporvillage Transpyr Coast to Coast ofereix la possibilitat de participar-hi amb MTB i en bici de carretera, així com en bici elèctrica de muntanya. Tal com s’ha explicat a la presentació, la missió de creuar els Pirineus en set dies s’ha mantingut intacte en totes les edicions de la prova, però les propostes de com aconseguir-ho s'han anat multiplicant amb el pas de les edicions per adaptar-se a les inquietuds dels participants vinguts d’arreu del món. A l’acte hi han participat autoritats com l’alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, la regidora de Turisme de Roses, Montse Mindán o el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes. La presentació ha reunit a patrocinadors i participants de la Deporvillage Transpyr Coast to Coast, que fidel al seu esperit innovador en aquesta nova edició planteja novetats en els recorreguts, més polits i plantejant noves zones de pas pels participants. La principal novetat a la modalitat de carretera, la Deporvillage Transpyr Backroads, és el nou repte Challenge Octave, que consisteix en afrontar un tram de les quatre etapes de territori francès en format de cronoescalada. Un atractiu més per a gaudir de ports mítics del ciclisme i de carreteres adorades pels aficionats a la bici de carretera, en una col·laboració amb empreses franceses per potenciar el territori pirinenc.