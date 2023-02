Prop de mig miler d’espectadors, en cada un dels tres dies de competició, van presenciar partits del Campionat de Catalunya de pàdel de primera categoria masculina i femenina, celebrat a les instal·lacions del Club Pàdel Indoor Figueres el cap de setmana passat. El triomfador de l’esdeveniment va ser el Reial Club de Polo de Barcelona, que va fer el doblet.

El campionat va comptar amb els millors jugadors i jugadores catalans i també alguns dels i de les millors del món. Sense anar més lluny, del rànquing World Padel Tour hi van prendre part l’argentí Agustín Tapia (Mataró), número 2; i Ari Sánchez (RC Polo), número 3. També hi eren Maxi Sánchez, que havia estat número 1; Jorge «Coki» Nieto, actual 17è, i Lucía Sainz, 10a. En l’àmbit català hi van participar padelistes com Enric Sanmartín, Tonet Sans, Marc Quílez, Toni Bueno, Marina Guinart, Sandra Bellver i Lara Tena. El RC Polo va guanyar la partida al Reial Club de Tennis Barcelona 1899 en les dues finals: 3-2 a la femenina i 5-0 a la masculina. Les finals es van retransmetre en directe pel canal oficial de YouTube de la federació catalana.

Per primer cop a la província

Sergi Curto, codirector de l’Indoor Figueres amb Albert Faxedas, explica que «un cop més hem demostrat que estem preparats per organitzar qualsevol esdeveniment del món del pàdel i que el seguim fomentant. Figueres ha tornat a ser la capital del pàdel». Curto afegeix que «estem molt contents de com anat el campionat, hem tingut els millors jugadors de tot Catalunya i alguns dels millors del món». Era el primer cop que un club gironí organitzava aquest campionat i l’amfitrió no va participar-hi perquè competeix a la tercera categoria, la qual disputarà aquest dimecres a a Terrassa. A l’entrega de trofeus, hi van assistir el president de la FCP, Felip Ródenas; l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; el regidor d’Esports, César Barrenechea, i el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef.