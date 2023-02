Les instal·lacions del Club Pàdel Indoor Figueres acullen, entre aquest divendres 10 i diumenge 12 de febrer, el Campionat de Catalunya de pàdel de primera categoria. Es tracta de l’esdeveniment d’equips de màxim nivell en l’àmbit català i hi participaran els millors jugadors i jugadores de Catalunya i alguns del World Padel Tour. Hi competiran el Real Club de Polo Barcelona, Reial Club de Tennis Barcelona, CT Tarragona, CT Reus, Tot Padel Play (Terrassà), CE Laietà, Pàdel Osona, Barcelona El Prat, Indoor Mataró, Cercle Sabadellès, The Club Padel Manresa, CT Barcino i Sports Centre. L’Indoor Figueres no hi participa perquè competeix a tercera.

Sergi Curto, codirector de l'Indoor Figueres, explica que «és el primer cop que un campionat com aquest es fa a la província de Girona. La federació ens ha escollit a nosaltres; ha valorat la gestió que realitzem des de fa anys». L’Indoor Figueres ha acollit els darrers anys esdeveniments destacats com el campionat català de Menors, Super Gran Slam, Copa Catalunya, Màster Gironí o la mediàtica exhibició, el 2013, amb Fernando Belasteguín, Juan Martín Diaz, Pablo Lima i Juani Mieres. Curto ressalta que «aquest cap de setmana, a Figueres, vindran els millors jugadors i jugadores catalans i també del top10 del World Padel Tour». L’entrada al recinte és lliure i els partits es jugaran des del divendres a les 18.30 h fins al diumenge al migdia.