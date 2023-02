El pàdel ja no és conegut per ser aquell esport elitista i que va començar a donar-li fama José María Aznar fa dues dècades. El boom de la pala, la bola i les pistes de vidre s’ha establert de manera substancial a tot el país. I l’Alt Empordà no s’ha quedat enrere. El cap de setmana passat van començar les lligues catalanes que organitza la federació. S’hi han inscrit un total de 37 equips de 12 clubs de la comarca, que jugaran fins al juny. És una xifra rècord que posa de manifest que el pàdel s’ha arrelat plenament, sigui en àmbit federat o per passar l’estona. Hi participen Pàdel Indoor Figueres, CT Figueres, CT Roses, Brascó Cap de Creus (la Selva de Mar), Garbí (Llançà), Vilacolum, CT L’Escala, Alt Empordà (Figueres), TorreMirona (Navata) i els nouvinguts Pàdel Llers, CP Vilamalla i Centre Esportiu l’Escala.

Sergi Curto és el codirector de l’Indoor Figueres, club referent. S’hi van engrescar el 2011: «Fa tretze anys vam fer una aposta arriscada, tot i que estàvem convençuts que no seria una moda». Actualment, disposen d’11 pistes interiors –cap altre club gironí en té més. A què es deu aquest auge? «Amb poc temps, t’ho passes bé, és apte per a tots els públics i no és tan agressiu com altres esports com l’esquaix», destaca el jugador rosinc, que encapçala el club amb Albert Faxedas. Afegeix que «el pàdel cada cop agrada més, té molt marge de creixement i penso que no ha tocat sostre».

A la lliga, l’Indoor hi participa amb sis equips i és present a la màxima categoria, Divisió d’Honor, tan masculina com femenina –el CT Roses també hi participa en ambdues modalitats i el CT Figueres només amb nois. La resta d’equips comarcals competeixen, per sota, amb tres divisions masculines i dues femenines.

L’Indoor, que ha quedat campió masculí de la màxima categoria uns quants cops, va més enllà de la competició i està potenciant tres branques més: escola de mainada, acadèmia de competició i experiències de pàdel (estades d’equips, principalment amb jugadors estrangers, de França, Holanda, Itàlia, Alemanya i Bèlgica).

«Moviment social important»

L’auge del pàdel també queda palès amb la construcció de pistes en pobles on fins fa poc l’activitat esportiva s’enfocava en camps de futbol o pistes de bàsquet. Llers, Vilamalla i el nou Centre Esportiu l’Escala –al municipi, ja hi havia el CT l’Escala– s’hi han aventurat recentment i aquest any competeixen per primer cop a la lliga després de federar un club.

A Llers, fa un any van inaugurar les dues primeres pistes, amb èxit. Màrius Vergés, regidor d’Esports i jugador del Pàdel Llers, explica que «el pàdel ha suposat un moviment social molt important al poble. Arran de les sinergies entre l’Ajuntament de Llers i l’empresa Tennis Alt Empordà–Llers, que té en concessió el complex esportiu municipal, s’han generat dinàmiques molt positives». Vergés destaca que ja han organitzat campionats i que «les pistes estan plenes a les hores punta i una ocupació molt alta a les restants».