La Jornada de l’Esport Femení tornarà aquest 2023 a la seva data habitual al mes de març, al voltant del Dia de la Dona, després de dos anys de traslladar-la en èpoques de calor amb motiu de la pandèmia. L’11a edició de la iniciativa tindrà lloc el diumenge 5 de març a la plaça de Salvador Espriu, a la plaça de Calvet i Rubalcaba, a la llera del riu Onyar i a la plaça de Catalunya de Girona. Durant tot el matí, de 9.30 a 13.30 h, el centre de la ciutat oferirà un gran ventall d’activitats esportives, tallers i xerrades per a nenes, joves i dones. Una de les ambaixadores serà la figuerenca del Club Atletisme Figueres Jana Brusés, campiona de Catalunya i d’Espanya sub18 d’atletisme, en les modalitats de 60 i 100 m tanques. Actualment, estudia becada als EUA i competeix per la University of Pittsburgh (Pennsilvània).

Aquest matí, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran; el diputat d’Esport de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; la representant territorial de l’Esport a Girona de la Generalitat de Catalunya, Anna Julià, i la ideòloga i coordinadora de la Jornada, Olga Praderas, han presentat els detalls de l’esdeveniment. A la roda de premsa també hi han assistit dues de les ambaixadores d’enguany, l’esportista de rem Aina Arteman i la fundadora del Salt Gimnàstic Club, exentrenadora i exdirectora tècnica de gimnàstica artística, Montse Hugas; a banda de persones representants i esportistes d’entitats i clubs esportius que participen o donen suport a l’esdeveniment.

Durant la roda de premsa, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha donat les gràcies a tothom per fer possible una nova edició de la iniciativa, especialment a les ambaixadores d’enguany, i explicat que “la Jornada de l’Esport Femení permet no només fomentar l’esport femení a la ciutat i a la demarcació de Girona sinó que també fa possible sensibilitzar homes i dones sobre el fet que existeix aquesta pràctica, i que no és tan minoritària, sinó que és invisibilitzada. Tots i totes ens hem de fer responsables com a societat d’aquest repte i l’hem de fer visible”.

Per la seva banda, el diputat d’Esports, Jordi Masquef, ha subratllat que “la Jornada està completament arrelada a la ciutat de Girona i s'ha convertit en un espai que ajuda a trencar estereotips i a prendre consciència del potencial de l'esport femení. En tots aquests anys, s'han fet passes endavant. Segurament insuficients pel que ens agradaria a tots i a totes, però a poc a poc, la sensibilització social respecte l'esport femení i la seva cobertura mediàtica han anat creixent. En tot cas, hem de continuar treballant i persistint”.

“L’acompanyament per part de la Generalitat de Catalunya a l’esport femení no és només un acompanyament puntual sinó que és un objectiu de tota la legislatura. Hem multiplicat per 4 els recursos a l'esport femení, hem fet la Primera Trobada d'Esport Femení Català i hem impulsat la campanya ‘Cos de dona, medicina esportiva d'home’, entre d’altres”, ha recalcat la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià.

Una de les novetats d’aquest any serà la inclusió de noves pràctiques esportives durant la jornada. En total, s’hi podran practicar 24 disciplines: hoquei sobre patins, tennis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, halterofília, bàsquet, futbol, activitats subaquàtiques, handbol, patinatge artístic, escacs, judo, tennis, skate, marxa nòrdica, paleotraining, nàutica, curses d’orientació i bàsquet i tennis en cadira de rodes, a més del joc tradicional de les bitlles catalanes.

Una altra de les propostes noves d’aquesta edició és la possibilitat de participar en diversos circuits organitzats per practicar activitats físiques en grups tancats. En concret, les dones que ho vulguin podran inscriure’s a sessions d’hipopressius, d’estiraments, de marxa nòrdica, de pilates i de paleotraining, així com a fer una sortida de caminadores i corredores. La darrera activitat dels quatre circuits proposats serà una xerrada sota el títol “Dona i esport: Com tenir un estil de vida actiu i saludable en totes les etapes de la vida”, a càrrec del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya (COPLEFC). Tots els circuits són gratuïts. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web de la Jornada.

En paral·lel, s’han organitzat un any més activitats d’assessorament en fisioteràpia (Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya), així com tallers de psicologia (Grup de Treball de Prevenció i Intervenció en Psicologia de l'Esport, de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), nutrició esportiva (Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya – CoDiNuCat), perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu (per part d’una educadora física esportiva especialitzada en gènere), i un taller de sensibilització i conscienciació sobre la realitat de les nenes, noies i dones en l’àmbit esportiu, organitzat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i els Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat a Girona.

Finalment, cal destacar el vessant educatiu de la Jornada. En aquest sentit, s’ofereixen als centres educatius de secundària de Girona i de la demarcació les “Trobades de debat sobre gènere i esport”, organitzades per Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona i el Consell Esportiu del Gironès. En aquestes trobades, es plantegen als nois i noies qüestions diverses relacionades amb l’esport, per exemple, com el practiquen, com s’hi identifiquen i com el valoren, i se’ls convida a reflexionar sobre la influència dels estereotips i de l’imaginari social del seu entorn.

Durant el curs 2022-2023, 17 centres de secundària del territori faran un total de 64 trobades.

La resta d'ambaixadores de la jornada són:

· Aina Arteman, esportista de rem de Banyoles, que ha participat en els Junior World Rowing Championship dels anys 2021 i 2022.

· Montse Hugas, fundadora del Salt Gimnàstic Club, exdirectora tècnica de gimnàstica artística i exentrenadora d’esportistes d’alt nivell en aquesta mateixa disciplina.

· Daniela Guillén, pilot de motocròs de Lloret de Mar. Actualment, ostenta el títol de campiona d'Europa de la cursa Motocròs de les Nacions 2022 i és campiona d’Espanya de Motocròs.

La coordinadora de la Jornada de l’Esport Femení, Olga Praderas, ha destacat precisament “la importància de donar visibilitat a les esportistes referents i de generar dinàmiques positives respecte l'esport femení per aconseguir transmetre-ho a les nenes i, sobretot, a les adolescents que es plantegen fer esport”. “Encara hi ha moltes noies que creuen que no és propi d’elles practicar-ne, i cal que trenquem amb aquesta idea”, ha remarcat Praderas.

La jornada, que va néixer el 2013, està organitzada per l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu del Gironès. L’objectiu de la proposta és posar a l’abast de la ciutadania un seguit d’actes, accions i activitats físiques i esportives, així com formatives i divulgatives, per fer visible l'esport femení, referenciar-lo i fomentar la pràctica esportiva entre les nenes, noies i dones.