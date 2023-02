Matías Messi ha fet unes duríssimes declaracions contra el Barça, contra Joan Laporta i contra els catalans. En el canal de Twich del seu fill 'Labajada10' exposa el ressentiment que guarda tota la família des de la marxa de Lionel Messi i ha deixat clar que el futbolista no té cap intenció de tornar al Barça malgrat els sigil·losos moviments que s'efectuen.

"Tinc un article retallat de l'SPORT, de Barcelona, que diu 'Messi hauria de tornar a Barcelona' i jo a sota vaig subtitular 'jajajaja no tornarem a Barcelona' i si tornem farem una bona neteja, entre altres fer fora Joan Laporta, un desagraït", explica Rodrigo davant quatre nois i una càmera que grava la xerrada. Responent a unes preguntes, afirma que l'afició blaugrana no va fer costat al seu germà com es mereixia quan el Barça no va renovar el contracte l'agost de 2021, malgrat que ja estava tot pactat, per la impossibilitat de complir el fairplay financer que imposava LaLiga.

"La gent no 'lo bancó' [a Leo], hauria d'haver sortit a fer una marxa o quelcom perquè marxés Laporta i es quedés Messi", opina, la qual cosa el porta a proclamar que "els catalans són uns traïdors".

"El museu és Messi"

Matías Messi, que va ser condemnat a dos anys i sis mesos de presó el 2018 per tinença il·lícita d'armes, proclama que va ser el seu germà qui va fer gran al Barça. "El Barcelona es va començar a conèixer per Messi", sosté, "el museu és Messi".

La xerrada passa breument pel Barça actual. Preguntat per Gavi i Pedri, el primogènit dels Messi assegura que "no m'agrada cap dels dos", tot i que si ha de triar un optaria per Gavi: "És mig rebel, es baralla amb tots”. Tot seguit, li veu un inconvenient: “En qualsevol moment et deixa amb un menys”.