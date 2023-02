La part capdavantera de Primera Catalana s’atapeeix cada cop més. El que no canvia, però, és el lideratge de l’Escala una jornada més, tot i que el coixí respecte als seus perseguidors, Figueres, Granollers i Lloret de Mar, cada cop és més prim. Als escalencs no han acabat d’entrar amb bon peu al nou any i davant el Manlleu (1-2), diumenge passat, van perdre per primer cop com a local. I no va ser al Nou Miramar, sinó a Vilamalla, camp que l’ha acollit quatre mesos, des que va començar la temporada mentre perduren les obres per instal·lar gespa artificial al terreny escalenc. El conjunt d’Arnau Sala confia en tornar a casa i estrenar la nova superfície en el proper partit a casa, el 26 de febrer, davant el Vic. Contra el Manlleu, Ignasi Massó, que acabava d’entrar, havia igualat el 0-1, però tot seguit els osonencs van tornar-se a avançar, deixant l’1-2 definitiu.

Els blaugranes només han guanyat un dels últims cinc partits i el marge respecte a la Unió torna a ser de tres punts. Els d’Arseni Comas es van refer de la derrota contra el cuer Mollet amb la quarta victòria en els darrers cinc enfrontaments, al camp del Torelló (1-3). Els figuerencs dominaven per 0-2 al descans i a la represa, tot i el gol osonenc només iniciar la segona part, van sentenciar. Xavi Ferrón va anotar un doblet i és copitxitxi de l’equip amb 6 gols al costat de Pime, que també va mullar a la Vall del Ges. Aquesta victòria, i la derrota del Granollers, torna a col·locar el Figueres segon. Duels gironins Aquest diumenge, l’Escala jugarà a Palamós (12 h), que ve en dinàmica molt positiva, i el Figueres rebrà el Bosc de Tosca (16.30 h), que lluita per eludir el descens.