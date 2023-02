Als clubs de la Lliga F encara els falta disputar gairebé tota la segona volta, però al trofeu ja gairebé es poden veure els colors blaugrana. El Barça està un esglaó per sobre dels altres equips de la competició i ho evidencia cada setmana. Contra el Betis (7-0) van sumar 53 triomfs consecutius. El conjunt de Jonatan Giráldez ha guanyat tots els partits de la temporada actual i la passada, i no sembla que cap equip pugui evitar que aconsegueixin acabar –un altre cop– la lliga invictes.

Sense cap de les capitanes (Alexia, Torrejón, Paredes i Patri) sobre la gespa del Johan Cruyff, l’equip va deixar-li el braçalet a Aitana Bonmatí, que va saldar amb una golejada la seva primera capitania amb el Barça. I Jonatan Giráldez va donar minuts a Laia Codina i Nuria Rábano, que fins aquesta segona volta gairebé no havien tingut protagonisme.

Mapi León, una assegurança en accions a pilota aturada

Mapi León, amb 1.989 minuts jugats, és la futbolista de l’equip amb més participació en l’actual temporada i és una de les millors defenses d’Europa. No només ofereix seguretat en defensa si no que genera molt perill per a l’equip, sobretot en accions a pilota aturada. El primer gol va arribar després del seu llançament de falta, que va parar Malena però que Geyse va recollir per avançar les blaugranes. També va poder marcar des de fora de l’àrea, però la pilota va acabar sortint al costat del pal dret. Durant el primer temps, se la va veure constantment anar a la banda per rebre les instruccions de Giráldez per a l’equip, i corregir Walsh al pivot.

Primer gol de Walsh amb el Barça

Keira Walsh va marcar contra el Betis el seu primer gol com a jugadora del Barça. Ho va fer en una triple ocasió de les blaugranes. Primer va fallar Geyse i després la seva compatriota Lucy Bronze. I la pivot va rebre la pilota a la frontal de l’àrea i va xutar amb la dreta per fer la seva primera diana com a culer davant una Malena Mieres que no va tenir temps de reaccionar.

El tercer gol el va marcar poc després una altra de les migcampistes, Clàudia Pina, que s’ha consolidat com la indiscutible acompanyant d’Aitana Bonmatí a l’interior. Ningú de l’equip té tanta incidència en la fase ofensiva com ella. La jugadora de Montcada i Reixac va tornar a donar un altre recital contra el Betis. La va assistir Rolfö a la frontal de l’àrea i Pina va retallar davant la defensa verd-i-blanca per plantar-se a l’àrea petita, i superar la portera amb un xut creuat amb l’esquerra.

Tercer ‘hat-trick’ consecutiu d’Oshoala

El tècnic blaugrana és molt partidari de fer diversos canvis a la mitja hora del partit perquè revolucionin l’equip. I avui tampoc s’ha equivocat. Patri, Mariona i Oshoala eren les tres peces que necessitava l’equip per superar-se. I ho van demostrar.

La connexió entre Oshoala i Rolfö és una de les millors notícies per al Barça aquesta temporada. Tres minuts va trigar la nigeriana a marcar el seu primer gol i continuar presentant candidatura a revalidar aquesta temporada el títol de Pichichi. L’atacant nigeriana va marcar el seu ‘hat-trick’ en la ja jugada clàssica entre ella i Rolfö. D’entrada, l’extrem sueca va recórrer la banda i va assistir Oshoala a l’àrea petita perquè marqués el primer. En el segon, van repetir la jugada. Des del lateral de l’àrea, la sueca va tornar a assistir la ‘20’ al segon pal. I en el tercer, va ser Mapi León qui va assistir la nigeriana perquè marqués en el descompte el 7-0 definitiu, amb què supera Redondo com a pitxitxi.

També va marcar Mariona Caldentey, que va tornar a fer un gol d’aquells que són nominats als millors de la temporada i que ella mateixa anomena ‘guijarrazos’ al ser propis de la pivot blaugrana. La defensa del Betis va acorralar Rolfö i va deixar sola Mariona, que va recollir la pilota a la frontal de l’àrea, se la va col·locar i va connectar un xut perfecte per superar Mieres.

Les últimes temporades, el Barça ha emergit com el líder en solitari del futbol espanyol, i els aficionats i la resta d’equips han assumit aquesta superioritat. Els 4.898 aficionats del Johan Cruyff sabien que el duel d’aquest diumenge seria un festival de gols blaugrana i fins i tot –encara amb l’empat a zero al marcador– van cantar l’‘Aniversari feliç a Alexia Putellas, que dissabte va fer 29 anys, i que ja està començant a treballar al camp i amb la pilota, i es preveu que començarà a entrenar amb el grup a principis de març.