Vilafant i Navata acullen, aquest diumenge 5 de febrer, dues proves amb caràcter solidari, amb circuits de 5 i 10 km cadascuna que es poden fer corrent o caminant. A Vilafant, la prova «Vilafant en marxa Contra el Càncer» sortirà a les 10 del matí del Parc de les Lletres del nucli antic, a la urbanització Camps d’en Pineda. La inscripció val 10 euros a partir d’11 anys i la marxa estarà amenitzada pel dj Xavi Buixó. Hi haurà activitats paral·leles com tallers de maquillatge, infantils i zumba. La cursa és organitzada per l’Associació contra el càncer de Vilafant, amb el suport de l’Ajuntament i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, entre altres.

D’altra banda, Navata és, enguany, la seu altempordanesa de la Run4Cancer, a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. La prova té lloc de manera simultània a dotze pobles de la província. La sortida serà a les 9 del matí, davant de la sala 1 d'octubre, i la inscripció té un cost de 10 euros.