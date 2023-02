Un total de 37 equips repartits en 12 clubs de l’Alt Empordà debutaran aquest cap de setmana dies 4 i 5 de febrer a les lligues gironines de pàdel que organitza la Federació Catalana de Pàdel. A l’aventura, s’hi han apuntat els nouvinguts Pàdel Llers i CP Vilamalla –després d’instal·lar noves pistes al municipi han creat equips– i el Centre Esportiu l’Escala, nou centre del poble costaner. Aquest tres clubs s’afegeixen als existents Pàdel Indoor Figueres, CT Figueres, CT Roses, Brascó Cap de Creus (La Selva de Mar), Garbí (Llançà), Vilacolum, CT L’Escala, Alt Empordà (Figueres) i TorreMirona (Navata).

Els equips es repartiran en quatre categories masculines i tres femenines. A Divisió d’Honor, la màxima, hi participaran de nou referents com l’Indoor Figueres i CT Roses -en categoria masculina i femenina- i CT Figueres -masculina. A més de debutar a les lligues, l’Indoor Figueres organitzarà, entre el 10 i el 12 de febrer, el Campionat de Catalunya per equips de primera categoria.