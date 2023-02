El Futbol Sala Vilafant va presentar, el dissabte passat al pavelló Joel González, els vuit equips i prop de 90 jugadors que té aquesta temporada. El club que presideix Alain Jacobs ha passat, en pocs anys, de tenir només el sènior a tota una estructura al darrere. El 2016, els vilafantencs no disposaven de cap equip de formació i ara en tenen set: tecnificació, prebenjamins-benjamins, aleví, infantil, cadet, juvenil i filial. Per iniciar els més petits, disposen d’un grup de tecnificació que entrena dos cops per setmana, sense estar federats. “En l’àmbit de base, és important que puguin fer una bona formació, ja que molts d’ells no havien jugat a futbol sala. A partir de cadets, el nivell és més competitiu”, explica Jacobs.

El mirall del club és el primer equip, establert a Divisió d’Honor, una categoria on hi ha els gironins que competeixen a un nivell més alt. “Estem en descens, però estem competint molt bé; en Juandi (l’entrenador) ens està aportant molt. Ens trobem equips que provenen de Tercera Divisió i que volen pujar, com Terrassa, Manlleu i Girona, on alguns jugadors cobren”, afegeix.