Les lligues sots25 de bàsquet van acabar la fase prèvia el cap de setmana passat amb molt optimisme per part dels equips altempordanesos, tant en categoria masculina com femenina. El Roses, l’Adepaf i el Vilafant de nois s’han classificat per a la següent fase i en joc hi haurà una plaça d’ascens directe a Tercera Catalana. En noies, l’Escolàpies i el Vilafant també han passat amb nota la fase inicial i pugnaran per obtenir l’únic bitllet que hi ha per pujar a Segona Catalana.

En la jornada del cap de setmana, pràcticament tot estava decidit, excepte decidir les posicions finals. En nois, el Roses i el Vilafant descansaven, mentre que l’Adepaf va cedir a la pista del Sarrià de Ter (69-59). A la fase final, els tres equips altempordanesos pugnaran contra el Sant Gregori i el Silenc pel preuat ascens. En categoria femenina, la cloenda de la primera fase va deixar l’Escolàpies com a primer classificat després d’un frec a frec amb el Vilafant i el Vall d’en Bas. Precisament, el triomf de les figuerenques davant el conjunt garrotxí (83-76), dissabte passat, les hi va donar la privilegiada plaça. El Vilafant, que ja ho tenia tot fet, va cedir en el duel veïnal contra el Roses (53-57) i ha acabat en tercera posició. Els dos equips de l’Alt Empordà es veuran les cares de nou amb el Vall d’en Bas, la Unió Girona Maristes i el Blanes. El títol i la final catalana a 4 Les fases pel títol començaran el cap de setmana de l’11 i 12 de febrer i finalitzaran a meitats de maig. Els campions de cada categoria disputaran, a més, jugaran la final a quatre al mes de juny contra els vencedors de les altres tres províncies. L’Adepaf aprofita la derrota del líder En categories sèniors, l’Adepaf segueix en la bona línia de resultats a Primera Catalana i el dissabte passat, a Castelló, es va desfer de l’UB MIR (78-59) en un partit que va dominar des del primer quart. Els figuerencs segueixen en segona posició (10 victòries i 4 derrotes), però ara una mica més a prop del líder Girona C (12-2), que va perdre. A Segona Catalana, l’Escala va perdre contra el Salt B (67-47) i el Vilafant tampoc va tenir encert a Tordera (80-73) en un duel on va tenir opcions fins els dos últims minuts. A Tercera Catalana, triomf del Castelló contra la Vall d’en Bas (65-57). En categoria femenina, derrota de l’Escala a Vilablareix (74-43), a Segona Catalana.