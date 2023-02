El darrer dia del mercat de futbol d'hivern en clau altempordanesa va tenir dos moviments: a Primera Divisió, Zou Feddal deixa el Real Valladolid, mentre que a Segona RFEF Moha Chabboura fitxa per l'Atlético Saguntino.

El central de Figueres ha arribat a un acord amb el club castellà per tancar la curta etapa a Zorrilla. Al Valladolid, Zou hi ha jugat vuit partits de lliga i dos de la Copa del Rei en mig any. De moment, l'exjugador del Betis, Llevant, Alabès i Sporting de Portugal, entre altres, no té definit el seu futur equip.

D'altra banda, Chabboura continuarà jugant a Segona RFEF -quarta categoria estatal- però en un altre equip. El davanter de l'Armentera ha deixat el Cerdanyola del Vallès per anar a l'Atlético Saguntino, de València. Chabboura té passat a equips com el Figueres, Olot, Formentera, Melilla, Prat i Llagostera, entre altres.