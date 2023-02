Els equips de Tercera Catalana que actualment ocupen les quatre places de descens a Quarta Catalana no estan reaccionant amb el canvi d’any. El Selvatans és el cuer, no guanya des del novembre i davant el Mont-ras (0-6) va encaixar la cinquena derrota seguida, amb golejada inclosa. També, el novembre, va ser el darrer cop que el Borrassà, penúltim, va cantar victòria i davant el Pals (1-2) van rebre la sisena derrota en els últims set partits. L’únic que ha demostrat una mica d’esma és el Cistella, que des que va canviar l’entrenador (Albert Sala per Jairo Jiménez) ha fet de tot en sis partits: dues victòries, dos empats i dues derrotes. L’altre equip que descendiria és el filial de l’Empuriabrava-Castelló, que des que va guanyar a Agullana al novembre ha encadenat quatre derrotes i tres empats.

Precisament els agullanencs han despertat de cop amb una golejada, diumenge passat a Bàscara (1-4), que els permet tenir quatre punts de coixí respecte al descens. Els nois de Juanlu Cabrera, nouvinguts a la categoria, havien guanyat per darrer cop el 13 de novembre. Els gols de l’omnipresent Arnau Garcia –en duu 13 després d’anotar dos doblets seguits– estan salvant els agullanencs. City i Alt Empordà, pendents del Palafrugell-Bellcaire A la part alta, el Roses City i l’Alt Empordà de Peralada van assaborir la victòria davant el Base Roses (3-0), en el derbi rosinc i amb doblet de Max Serra, i al camp del Sant Pere Pescador (2-3), amb un trio d’Isma Chaabouchi, dos dels quals de penal. Aquest cap de setmana, ambdós equips estaran molt pendents del gran duel entre els dos primers, Bellcaire d'Empordà i Palafrugell, per retallar-los-hi distàncies. Pólvora pel Sant Pere Pescador Txus Quintos, un dels depredadors clàssics del futbol regional, ha despenjat les botes al Sant Pere Pescador. El darrer equip del castelloní havia estat el Llers, de Quarta Catalana, la temporada passada, després d’inflar-se a marcar gols en equips com el Cabanes, Base Roses, Albons i Pont de Molins.