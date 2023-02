El candidat a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol Juanjo Isern ha presentat avui dimecres a Girona la nova etapa de la seva candidatura "Un canvi amb experiència", que a partir d’ara es rebateja com a "Tots junts fem força" i que es veu reforçada amb la incorporació de nous dirigents en un missatge d’unió del futbol català. “L'objectiu prioritari és transmetre i dir als clubs que venim a ajudar, amb grans propostes; aquest és un projecte de mà estesa", ha afirmat.

Isern, en un acte a l’Hotel Ultònia i acompanyat del seu equip (entre els quals, cares conegudes del futbol altempordanès com Nitus Santos o Josep "Pipa" Costa) i d’una desena de nous dirigents entre els quals Antoni Escudero o Jordi Terés, ha destacat que “avui incorporem qualitat i millorem les nostres delegacions al territori amb persones que compten amb el prestigi i el respecte per part dels clubs”.

Després que el Tribunal Català de l’Esport (TCE) anul·lés les votacions del passat 22 de maig "per les prop de 200 irregularitats i corrupteles registrades" -segons la nota de premsa de la candidatura- i que la Federació Catalana de Futbol hagi quedat en mans d’una comissió gestora, Isern ha advertit també que l’hora és greu a la Federació Catalana de Futbol no només pels fets ocorreguts en les últimes votacions sinó perquè els directius actuals “intenten manipular dia rere dia i difamen aquells que actuen en contra dels seus interessos”. Isern ha fet una crida a la participació massiva a les votacions del 13 de febrer “per treure de la Federació la gent que no respecta la democràcia”.