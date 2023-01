El Peralada s’ha tornat a col·locar en zona de promoció d’ascens a Segona RFEF després de superar l’Hospitalet (2-1), el seu immediat perseguidor, i aprofitar l’ensopegada que havia tingut poques hores abans el Castelldefels. Era la primera victòria de l’any i coincidia en el dia que el club estrenava mascota, plasmada en una ampolla de cava i batejada «Xampanyer», que va fer la sacada d’honor i es va fotografiar amb els àrbitres, els capitans i equips del futbol base. Els verd-i-blancs també van mostrar el disseny de les noves samarretes.

El conjunt que entrena Miquel Àngel Muñoz va caçar la cinquena plaça que permet estar en llocs privilegiats gràcies a un gol al minut 89 d’Alan Baró davant un conjunt riberenc entrenat pel llançanenc i extècnic peraladenc Hèctor Simón. El central de Darnius s’ha erigit, amb tres dianes, com a alternativa anotadora del duet Marc Nierga-Sergi Solans, que es reparteixen 17 gols (9 pel garrotxí i 8 pel lleidatà). Precisament, el jugador cedit pel Girona havia situat les taules al primer temps, amb una vaselina, quan el Peralada ho passava pitjor. El 0-1 de l’Hospitalet al minut 5, fruit d’un refús a fora de l’àrea, havia arribat quan Aroca ja havia hagut d’intervenir en dues ocasions.

A partir de la mitja hora de joc el Peralada es va treure els complexos i es va sentir més còmode. Després de l’1-1 de Solans, Nierga va tenir el segon a tocar. A la represa, màxima igualtat, joc al mig del camp i Alan Baró que va desembossar el partit a la recta final entrant com un tren en una falta lateral llançada per Palacios per tornar a situar l’equip a play-off una setmana més tard de sortir-ne.

Diumenge, contra el penúltim

El proper partit del Peralada serà aquest diumenge (17.15 h) al camp del Vilassar de Mar, penúltim classificat.