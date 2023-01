El passat dissabte 28 de gener es va tancar la 22a edició de la Mostra de Muntanya i Aventura de Figueres, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Edició que ha comptat amb una programació diversa i plural pensada perquè en puguin gaudir tant els usuaris de la muntanya com els que no ho són. Aquest any, han arribat als 670 assistents. Sense comptar el passi que realitzen pels instituts al Teatre Jardí. Les pel·lícules projectades dels dissabtes i les xerrades de projectes de KM.0 són les activitats que criden més l’atenció als assistents.

Tanmateix, l’organització també valora positivament com s’ha convertit en un espai de trobada pels empordanesos amants de la natura. En aquesta edició, a part dels instituts, també han assistit els dos caus de la ciutat (A.E.I.G. Xiprers Al Vent i A.E.I.G. Sant Pere); en Toni Muné, banyolí però professor de l’Illa de Rodes i el Club Excursionista Maçanetenc. Des de La Mostra s’espera continuar treballant per arribar a tots els racons possibles i explicar històries d’allò més interessants.