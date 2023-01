La Unió Esportiva Figueres va golejar 6-2 el quart classificat de Primera Catalana, el Sant Gabriel B, i se situa en una còmoda posició a la mitja taula de la classificació. Les noies que entrena Quim Cruset van anar per feina i al minut 11 de partit ja guanyaven 2-0. Tot i que les visitants van escurçar distàncies en dues ocasions, el Figueres mai les va deixar entrar en el partit fins el punt que el duel va acabar amb golejada. Els gols de les unionistes van ser obra de Tania Moreno i Abril Labian, per partida doble, i de Laia Palomeras i Maria Cruset. Aquest, era el primer partit del Figueres amb la nova gespa artificial de Vilatenim.

Les unionistes han acabat la primera volta en desena posició, lluny de la zona de descens, i començaran la segona part del campionat aquest diumenge (13 h), de nou a casa, davant el filial del Seagull de Badalona.

L’Esplais, per molt poc

A Segona Catalana, l’Esplais va encaixar la 12a derrota en 12 partits contra el Joventut Sant Pere Màrtir (2-3), però va ser el cop en tota la temporada que va estar més a prop de puntuar. Les castellonines tenien el duel igualat fins el minut 82 (amb gols de Souhaila i Alexandra), instant en què les garrotxines van anotar el 2-3 definitiu. L’Esplais té una bona oportunitat per tornar-ho a intentar aquest dissabte (18 h) al camp del Bonmatí, equip que té just per sobre amb només tres punts.

L’altre equip altempordanès del grup, l’AE Roses, va golejar precisament el Bonmatí (8-0) amb dos hat-tricks d’Inés Ekomo i Elia Feng Gutiérrez, i aquest cap de setmana descansarà.