Ha començat la segona volta a la Superdivisió de tennis de taula i ho ha fet amb tres derbis catalans, dos a la competició femenina i un a la masculina, on ASISA Borges Vall i Robin Prisco CER l'Escala són els dos representants catalans a la categoria d'or.

A la Superdivisió femenina, triomf del Tramuntana Figueres a la pista del Girbau Vic TT per 1 a 4. Les de l'Empordà, amb els últims triomfs, han fet un pas important en la lluita per la permanència en la segona temporada a la màxima categoria estatal. I el Reus Ganxets Miró ha superat el Sant Cugat per 0 a 4. Les del Baix Camp són segones per darrera UCAM Cartagena i les del Vallès Occidental es troben en descens i lluitaran per la salvació en la seva estrena a Superdivisió.

I el proper divendres nou derbi català amb el duel entre Reus Ganxets Miró i Girbau Vic TT.

I a la Superdivisió masculina, l'ASISA Borges Vall ha superat el Robin Prisco CER l'Escala per 1 a 4. Els lleidatans són tercers i els escalencs cinquens.