La primera fase de la Segona Catalana està afrontant la recta final, amb sis jornades per endavant per decidir qui lluitarà per l’ascens i pel descens. L’AE Roses és un ferm candidat a disputar el play-off a Primera Catalana després de sumar la sisena victòria en els últims set partits, al camp del filial de l’Olot, el Sant Jaume de Llierca (0-1). Un solitari gol de Miguel Angel Bernat Mito amb un llançament de falta (30’) va permetre als d’Èric Pérez situar-se com a líders en solitari abans de descansar aquest cap de setmana. A terres garrotxines, el porter rosinc Gianni Muscolino va tornar a ser clau, amb tres bones aturades.

La Jonquera també busca l’accés a la fase de promoció d’ascens i ara és quart provisional després de l’empat (1-1) al camp del Porqueres. Rubén Caamaño va avançar els nois d’Arnau Liesa amb un cop de cap a la sortida d’un córner (51’) i els locals, entrenats pel santperenc Àngel Roig, van empatar en el 83’. Els fronterers van lamentar la lesió del porter Sergi Juher, que va abandonar el camp amb ambulància (77’) en fer-se mal al genoll. Dues baixes a la Marca El Marca de l’Ham està en línia ascendent i la nova gespa artificial li està anant de meravella. Tres victòries en quatre partits. La tercera seguida va ser el diumenge davant el Besalú (3-1), el dia que André Mabil era titular per primer cop després del retorn i on el polivalent Nico Ortega va passar de central a davanter tot anotant un doblet de gols (5’ i 73’). La sentència va arribar de les botes d’Ezequiel Álvarez en el darrer minut. L’equip de Jose García ha tingut les baixes de Younes Benmessaoud i Eric Aurich, que han tornat al Sant Miquel de Fluvià. Aquest diumenge, el Marca de l’Ham presentarà els equips del club (10.30 h) en un acte que també servirà per inaugurar les noves instal·lacions. Vuit partits sense guanyar L’Empuriabrava-Castelló ha entrat en una dinàmica perillosa i davant el Bisbalenc (1-1) va encadenar el vuitè partit seguit sense guanyar. Xavi Agustí encara no ha pogut celebrar el triomf després de tres partits al capdavant i, contra els baixempordanesos, Pol Compte va salvar els mobles anotant el gol de l’empat en el minut 86. En aquest partit va debutar el porter Zakarie El Ahmadi, fitxat del Base Roses, de Tercera Catalana. En el mateix grup, i pel que fa al capítol d’altes, el Bisbalenc del santperenc Albert Albert ha fitxat Pau Baró, defensa de Pont de Molins amb passat al Figueres, Banyoles i futbol base del Girona i del Barça. Robert Fernández fitxa pel Viladamat amb 40 anys El Viladamat va perdre a Torroella de Montgrí (4-1) i és últim del grup. Els nois de Botxi han afegit pólvora amb el fitxatge de Robert Fernández. L’incombustible davanter castelloní, de 40 anys, havia penjat les botes. Ara, també és l’entrenador del filial de l’Empuriabrava-Castelló i es dona la curiositat que el primer equip dels de l’Aeròdrom comparteix lliga amb el Viladamat.