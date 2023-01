El Figueres, segon classificat, va salvar la vida davant el líder l’Escala i afrontarà la segona volta de Primera Catalana amb les aspiracions intactes de l’ascens a Tercera RFEF. Els escalencs, líders indiscutibles durant tota la temporada, sabien que un triomf a Vilatenim els hauria rellançat amb 11 punts de coixí respecte als figuerencs, però la derrota 2-1 ha fet que la distància s’escurci a 5. El frec a frec està servit i en els propers 16 partits es decidirà l’única plaça d’ascens que està en joc. El partit de tornada ja està marcat en el calendari: el 21 de maig en el Nou Miramar –que ara està instal·lant gespa artificial– en el que serà el penúltim partit de la lliga.

FIGUERES - L’ESCALA 2-1

El derbi altempordanès del grup va portar, tot i la fred i la tramuntana, prop de 400 espectadors a Vilatenim, que estrenava gespa artificial. L’Escala d’Arnau Sala, exjugador i exentrenador en la travessia del desert en plena refundació, es va avançar amb un gol de Marc Bech, que no va tenir pietat contra el seu exequip (23’). A la Unió de Seni Comas no li van tremolar les cames, i just després Pime situava les taules de penal (28’). Aquest, era el cinquè gol del de Santa Llogaia, que el col·loca com a màxim realitzador de l’equip per davant Ferrón, baixa per lesió en el duel. A davant, els escalencs també tenien l’absència notable d’Ignasi Massó.

A la represa, el Figueres es va posar per davant després que Albert Genís també anotés el gol de l’ex en aprofitar una pilota solta a dins de l’àrea després d’un córner (54’). Fins al final, accions a dues bandes i el resultat ja no es va moure més.

Valoracions de Comas i Arnau

Comas va explicar a la roda de premsa que «ha estat un derbi molt disputat i dificilíssim. Guanyar era important. L’Escala és líder perquè està fent molt bon treball». Per la seva part, Arnau va comentar que «per guanyar a Vilatenim has de donar un plus. El Figueres ha estat millor que nosaltres durant molts minuts. Per mi, el penal xiulat en contra no ho era».