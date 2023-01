El Club Hoquei Figueres va presentar, el diumenge passat en el pavelló Rafel Mora, els deu equips d’aquesta temporada. El club figuerenc està presidit per Jordi Vidal i integrat per prop d’un centenar de membres, comptant jugadors i tècnics. La jornada festiva es va tancar amb el derbi altempordanès de Segona Catalana entre el CH Figueres i el CPJonquerenc, que va acabar amb un vibrant empat (5-5) i amb la graderia del pavelló plena. Els protagonistes de cada equip van ser Ferran Faig i Marc Martínez, autors de tres gols per bàndol. Amb aquest resultat, els figuerencs continuen cinquens, amb quatre punts més que els alberencs.

D’altra banda, el sènior femení del Jonquerenc (Nacional) va cedir a la pista del Reus (3-0) i els resultats dels equips base del Figueres van ser:Roda 4 júnior 4, infantil 2 Farners 4, aleví 4 Jonquerenc 0, benjamí A 2 Sant Jordi 4, Farners D 1 benjamí B 6, prebenjamí 2 Girona B 3 i Caldes de Malavella 3 iniciació 2.