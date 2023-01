L’Alt Empordà de Peralada va estar a punt de ser el primer equip que aquesta temporada tomba el Bellcaire d’Empordà (3-3), líder imbatut del grup 16 de Tercera Catalana. Els nois de Manel Cabezos van arribar a situar un 2-0 a favor a la segona part, però quedar-se amb un home menys durant més de mitja hora per l’expulsió d’Ibra va donar ales als de Pitu Batlle. Els bellcairencs van capgirar el marcador, 2-3, tot i fallar un penal, i en el darrer sospir Alberto Jiménez anotà el seu doblet particular que deixà un punt per l’Alt Empordà de Peralada.

Amb aquest empat, els peraladencs són cinquens, a 11 punts del líder, i poden retallar punts aquest dimecres (20 h) a casa en el partit pendent davant el Monells, quart classificat. Sisena seguida del Roses City El 3-3 de l’Alt Empordà de Peralada contra el Bellcaire va ser celebrat, també, pels immediats perseguidors del líder. El Palafrugell s’ha situat a només tres punts per sota i el Roses City a cinc. Els nois que entrenen Francesc Serra i Álvaro Fransoy van encadenar la sisena victòria consecutiva contra l’Agullana (3-1), amb dos gols del resolutiu Max Serra, i s’animen per intentar caçar l’única plaça d’ascens a Segona Catalana. El duel directe contra el Bellcaire serà l’11 de març. Frec a frec per eludir el descens Les quatre places de descens a Quarta no estant ni molt menys decidides. El Selvatans, tot i ser cuer i perdre el duel contra el Portbou (1-0) per un gol de Torque al minut 69, té la permanència a només cinc punts. El Borrassà va patir la sisena derrota consecutiva contra el Bàscara (0-3) i continua en penúltim lloc, mentre que el Cistella i l’Empuriabrava-Castelló B van puntuar davant el Pals (1-1) i el Mont-ras (0-0) i segueixen vius. Agullana i Sant Pere Pescador es troben al límit de la permanència.