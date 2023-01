La 22a edició de La Mostra de Muntanya i Aventura se celebrarà a Figueres entre el 20 i el 28 de gener. Jaume Delclòs, president de l'entitat organitzadora, el Centre Excursionista Empordanès, explica que «en aquesta edició reforcem el que veníem fent, portant convidats i mostrant pel·lícules i documentals de referència. Tornem a tenir ponents destacats d'aquí i també internacionals».

En aquest sentit, hi seran presents els escaladors professionals Caroline Ciavaldini, de l’illa de Reunió, i James Pearson, del Regne Unit, que el divendres 27 (21 h, a La Cate) parlaran sobre el seu projecte, Once Upon a Climb. Els organitzadors també comptaran amb el manresà David Palmada Pelut, conegut en el món de l’escalada per les seves activitats d’escalada artificial i realitzarà dues xerrades el divendres 20: l’habitual a instituts (10.30 h, al Teatre El Jardí) i a la resta de públic (21 h, a La Cate). «Tenim confirmada l'assistència d'uns 500 alumnes, recuperant els nivells d'assistència», afegeix Declòs.

El CEE també aposta per ponències de proximitat, com la que farà el Centre Excursionista Maçanetenc per parlar sobre la restauració de l'ermita del Fau a través del «Projecte Fau».

Amb referència al visionat de curtmetratges i llargmetratges, destaca la pel·lícula Fire of Love, de Sara Dosa i amb la col·laboració amb el Cineclub Diòptria (dijous 26, 20.30 h, als CatCinemes), que narra la història d'una parella de vulcanòlegs que durant dues dècades persegueixen erupcions volcàniques. Altres propostes a tenir en compte són El riu dels set noms, pel·lícula del català Sergi Ricart que està guanyant premis per tot el món; Let It Flow, de Sean Villanueva O’Driscoll guanyador del Piolet d’Or, Egoland, animació d'Ignasi López realitzada amb stopmotion, i curtmetratges del festival Montphoto.