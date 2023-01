Dos dies abans del seu debut a l'Open d'Austràlia, Paula Badosa ha confirmat que no estarà en el primer Gran Slam de la temporada per culpa d'una lesió muscular a la seva cama esquerra que ja la va obligar a abandonar sense jugar les semifinals del torneig d'Adelaide 2. La tennista catalana va patir un trencament en el partit de quarts de final en el qual va derrotar a la brasilera Beatriz Haddad Maia (7-6, 7-5).

“Males notícies… Durant el partit de quarts de final d'Adelaide em vaig fer mal i després dels resultats de les proves, hauré d'estar diverses setmanes parada… Trista per perdre'm un torneig on venia amb molta il·lusió i ganes. Faré tot el que sigui a la meva mà per tornar al més aviat possible” ha escrit a les xarxes socials.

Fora del 'top 20'

Badosa, actualment número 13 mundial, haurà d'estar parada diverses setmanes. La lesió és un cop per a la tennista que l'any passat havia guanyat el torneig de Sydney abans de l'Open d'Austràlia on va arribar als vuitens de final. Badosa caurà fora del 'top 20' del rànquing de la WTA. Després de la seva baixa, que s'afegeix a la de Carlos Alcaraz, número 1 mundial, Garbiñe Muguruza, Nuria Parrizas i Cristina Bucsa seran les tres úniques tennistes espanyoles en el Gran Slam australià.