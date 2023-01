L'entrenadora nacional d'atletisme Elena Poquet és de Premià de Mar i fa una trentena d’anys que viu a Ventalló. Durant aquest període ha estat entrenadora del CA Ventalló, d’on ha extret molts bons resultats. Amb la sortida, a l’estiu, de l’entrenador Augusto Godinez, el Club Atletisme Figueres va moure fitxa per incorporar-la.

D’on surt la proposta per fitxar pel Club Atletisme Figueres?

A l’estiu, al CA Figueres hi va haver canvi d’entrenadors i en necessitaven un amb llicència nacional pel grup dels grans. Fa 15 anys que estic a Ventalló, els tres últims vaig estar preparant l’Aitana (Radsma) per l’Europeu i el Mundial i ara ella està entrenant a Pamplona. Crec que era el moment de moure’m i necessitava nous reptes. El CA Figueres és un club més gran, amb més estructura i on podré treballar més en equip.

Quin grup portarà?

Els grups de sub16 fins a sub23. Hem de fer una feina des de baix i anar pujant els grups amb mentalitat competitiva, intentaré crear un protocol d’entrenament per edats. Penso que tenim molts atletes joves amb condicions i a tenir en compte.

Arriba al CAF coincidint amb el naixement d’un nou club a la ciutat, l’Associació Atlètica Figueres. El seu president, Christian Montero, afirma que per la ciutat perjudica que hi hagi dues entitats d’atletisme. Com ho valora?

És un tema complicat. Però si l’AAF no s’hagués fundat, jo no hauria vingut al CAF perquè la plaça estava coberta per l’Augusto (Godinez).

Com queda el CA Ventalló amb la seva marxa?

Continuo portant la coordinació del club, però els entrenadors són Roberto Rosell i les meves filles, Lydia i Patricia Ayuste, que deixo que volin una mica soles. El Ventalló sempre ha estat un club petit, amb unes instal·lacions que són les que són, però on ens cuiden gaire. És un club trampolí, de formació, anem pujant mainada, però quan arriben en edat universitària solen marxar. Tan de bo, en un futur, puguem fer una barreja entre Ventalló i Figueres i entrenar plegats.

No entenc com Figueres té un tartan com el del Gurt. A Barcelona hi ha pobles més petits amb instal·lacions més ben cuidades

Canvia la gespa del camp de Ventalló, on es fan els entrenaments d’atletisme, per un tartan.

Sí. Al Gurt, no podem trepitjar la gespa. Personalment, jo faria tot l’escalfament i la tècnica de carrera sobre la gespa o en una zona de terra. Crec que l’ideal és combinar-ho amb el tartan.

Ha demostrat que es poden obtenir bons resultats entrenant en un camp de futbol.

Només veig avantatges entrenar sobre gespa. T’has d’esforçar i inventar més per fer-ho el millor possible. Sí que és cert que, a partir de sub-20, necessites un tartan per rebaixar les dècimes.

El tartan del Gurt està molt malmès. És optimista que el canviïn?

Espero que sí, però soc innocent, ja que a l’Escala també pensava que farien una recta d’atletisme i al final res. El tartan del Gurt està molt malmès, s’ha de canviar ja. No entenc com una ciutat com Figueres el té d’aquesta manera, hi ha pobles de Barcelona més petits amb instal·lacions més ben cuidades.