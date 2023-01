Passen les jornades i el primer equip masculí de futbol de la Unió Esportiva Cadaqués continua sense poder sumar el primer triomf de la temporada. El conjunt costaner, situat a Quarta Catalana, segueix amb el caseller de victòries per estrenar després de 13 jornades i amb la competició en dansa des del mes de setembre. Els nois d’Ismael Vila i Omares són cuers del grup 30 amb tres punts (tres empats) i el diumenge passat tenien una ocasió d’or per trencar els registres, ja que visitaven el penúltim classificat, el Llers. A l’hora de la veritat, el Cadaqués es va presentar amb només onze jugadors, sense recanvis, i a la represa la lesió d’un d’ells va provocar que acabessin el partit amb deu homes. Derrota per 3-0 i la mala ratxa que continua amb els de Sa Guarda, que a l’exercici passat militaven a una categoria superior, Tercera Catalana.

El Cadaqués és un dels tres equips amateurs de la província de Girona que continua sense poder celebrar el primer triomf. Els altres dos són el Cassà de la Selva, de Segona Catalana, i el GEiEG, del grup 28 de Quarta. Molt lluny queda l’època de l’equip comandat per Jordi Hernández o els germans Molina a Segona Regional i que amb el camp encara de gespa natural feien del Sa Guarda un fortí. Ara, a casa, amb la superfície de gespa artificial, hi han sumat com a molt dos empats en sis enfrontaments. Proper repte amb el Sant Llorenç de la Muga Ara bé, com més passen les jornades, més a prop estan de trencar la ratxa. Aquest diumenge, a casa (15.30 h), ho tornaran a intentar. Els visiten el Sant Llorenç de la Muga, un club que dècades enrere vivia una situació similar, però que actualment ha capgirat la situació com un mitjó. Els nois que entrena Àlex Ferrer són setens de la lliga i es presentaran al Sa Guarda animats després de superar l’Esplais (2-0), a qui van deixar sense el lideratge. Els muguencs, encomanats a un sòlid Mama Balde sota els pals, es van imposar als castellonins amb gols de Luque i Joel. Derrotes dels primers classificats de Quarta Catalana La lliga s’anima per dalt, ja que els primers classificats van perdre els partits de l’última jornada. El Roses B ho va fer de manera dolorosa en el duel de filials contra el Base Roses B (1-2), amb gol agònic d’Adrià Giner i amb Marc Ricart despenjant les botes amb els de la Vinyassa. Els Sant Miquel de Fluvià, per la seva part, es van veure sorpresos pel Fortià (4-1), amb Bautista portant la batuta amb un doblet de gols. El partit es va aturar –i reprendre– per la poca lluminositat dels focus a la segona part, disputada de nit.