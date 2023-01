Joaquín Gil, un dels noms conegut i populars del futbol gironí, va morir divendres als 67 anys. Després d’una llarga trajectòria com a àrbitre, Gil va ser delegat del Palamós en dues ocasions; primer durant l’època de Dmitry Piterman -amb qui també deixar el seu granet de sorra al futbol estatal entre el 2004 i el 2007 amb l’Alavés a Primera Divisió-, i més tard de la mà de Joan Mármol amb la seva entrada a la banqueta palamosina l’any 2014. A més a més, entre d’altres, també va gaudir després una etapa blanc-i-vermella com a delegat de camp del Girona FC, al costat l’actual delegat, Javier Galiano.

«Era una persona excepcional. En 22 anys, no he arribat a tenir un delegat com ell. No només tenia un gran domini a títol federatiu, sinó també als vestuaris; el tracte amb el jugador, amb els àrbitres, amb el rival... Figures de delegat que ja no queden», explica Joan Mármol, exentrenador del Palamós. «Part del mèrit que les coses funcionessin, va ser seu», afegeix.

Com a jugador, va formar part d’equips regionals com el Farners, el Caldes, el Jafre, l’Anglès o el Vidreres. Com a àrbitre, va arribar a primera regional, tot i que com a assistent va fer partits de Tercera i de Segona B, assistint precisament Galiano i Josep Sierra, vicepresident del Girona a l’etapa Gusó. Així i tot, serà especialment recordar pel seu rol com a delegat i pel seu vincle amb el Palamós, on el seu fill, Ismael Gil, també n’era jugador.