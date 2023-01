L’USAP Association, club de rugbi de Perpinyà, compta amb representació altempordanesa després de l’entrada del navatenc Jordi Córdoba com a directiu. L’altempordanès, vinculat anteriorment al club nordcatalà com a ambaixador de l’entitat a Catalunya, ha estat captat per l’USAP Association «per preservar i per fer créixer les relacions del club amb d’altres de la Catalunya del sud», explica. El navatenc afegeix que un dels altres objectius del club és «utilitzar l’USAP Association i el seu centre de formació, dels més importants del territori, per donar una empenta important a totes les escoles de rugbi catalanes, formant jugadors i tècnics».

Córdoba està apadrinat pel directiu de l’entitat rossellonesa Raymond Rebujent i ha entrat a la junta directiva amb el palamosí Jordi Homs, president del CN Poble Nou i del Diables Barcelona Rugby. El primer equip de l’USAP va recuperar, l’any passat, la màxima categoria del rugbi francès, la Top14. El 2011, Córdoba va ser el promotor del partit quarts de final de la Heineken Cup -la competició de clubs més important d’Europa- que es va disputar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona, entre l’USAP i el Toulon. També és exjugador de l’equip de rugbi Ceret Esportiu, del Vallespir.