Un cop finalitzades un total de nou curses celebrades a l’Alt Empordà per Sant Esteve i per Sant Silvestre, els amants de les proves ja es preparen per les que vindran el 2023. Les dues primeres de l’any seran el 29 de gener, a Espolla i a l’Escala; i més tard se’n celebraran a Vilafant (5 de febrer), Palau-saverdera (12 de febrer) i Llers (26 de febrer), entre altres.

La 7a edició de la Marxa de la Sussissa d’Espolla comptarà amb un recorregut de 10 km i 360 metres de desnivell positiu. La cursa, en reconeixement de la salsitxa llarga típica de la zona, escalfarà motors el dia abans, dissabte 28, amb la presentació de l’exposició dels 50 anys del CE Jonquerenc i la xerrada «Sempre hi ha un camí», amb Salvador Vilalta. El mateix 29 de gener, l’Escala acollirà la sisena edició de la Cursa de la Dona, a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple. La prova és de caràcter popular i tindrà un recorregut de 5 km que s’iniciarà a la platja de les Barques. El 5 de febrer se celebrarà, amb dos recorreguts de 5 i 10 km, la prova ‘Vilafant en marxa contra el Càncer’, organitzada per l’Associació Contra el Càncer a Vilafant i que comptarà amb activitats paral·leles. Una setmana més tard, el 12 de febrer, Palau-saverdera organitzarà la 8a Balcó de l’Empordà amb tres recorreguts per muntanya: 6, 10 i 21 km (la mitja marató, amb un desnivell positiu de 1.700 m). Nova mitja marató a Llers El 26 de febrer, Llers acollirà la primera edició de l’Embruixada Trail, amb circuits per muntanya de 10 i de 21 km per camins, corriols, castells i barraques de pedra seca. És organitzada per l’Ajuntament de Llers i la sortida serà a la zona esportiva.