Yasmina Alcaraz, àrbitra de Castelló d'Empúries que dirigeix a la lliga ACB de bàsquet, estarà de baixa els següents mesos per maternitat. La col·legiada ha explicat aquest parèntesi i ha repassat la seva trajectòria en una entrevista publicada al portal ACB.com que s'ha registrat al pati del Col·legi Escolàpies de Figueres, a on va començar a jugar a bàsquet, i a Borrassà, on resideix actualment. Alcaraz ha dirigit partits de tornejos europeus i mundials de diferents categories durant la seva trajectòria. Podeu veure l'entrevista en el següent vídeo: