El FC Barcelona inicia aquest dimecres 4 de gener (21 h) el seu camí a la Copa del Rei amb el partit de setzens de final al camp de l'Intercity, de Primera RFEF. L'equip alacantí juga dues categories per sota i el partit -únic- es disputarà a l'estadi Rico Pérez. Xavi Hernández, entrenador dels blaugranes, ha explicat avui en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament que "sempre ens ha costat molt el primer partit de Copa. Fins i tot, com a jugador, recordo eliminacions amb el Figueres o la Gramanet. Són partits molt difícils de jugar on tens poc a guanyar i molt a perdre ".

📺 EN DIRECTE: https://t.co/ItYOpokWvT pic.twitter.com/EIDsOAfZ8y — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de enero de 2023 Sobre el duel de Figueres, Xavi ha mencionat un partit que el Barça va jugar el 7 de novembre de 2001 a l'Estadi de Vilatenim. Els figuerencs, aleshores equip de Segona B i entrenats per Pere Gratacós, van eliminar els de Carles Reixach gràcies a un solitari gol de Kali Garrido (1-0) a la pròrroga. L'actual tècnic del Barça va compartir gespa amb Reina, Puyol, Andersson, Navarro, Rochemback, Gerard, Overmars, Geovanni, Alfonso, Saviola, Dani, Motta i Trashorras. Aquell Figueres faria història, arribant fins a les semifinals de la Copa del Rei i quedant a només un gol de la gran final després de cedir contra el Deportivo de la Corunya. Pel camí, van eliminar l'Osasuna, el Novelda i el Còrdova.