Les curses de Sant Silvestre i dels Nassos a cinc poblacions de l’Alt Empordà (Cadaqués, Navata, Maçanet de Cabrenys, Fortià i Bàscara) van portar, el dissabte passat, 31 de desembre, prop de 1.500 participants. La més matinera del darrer dia de l’any va ser a Cadaqués, amb la 17a Sant Silvestre. Prop de 500 corredors van finalitzar els 10 km de corregut, amb sortida i arribada al passeig i passant per Portlligat. Els triomfs van ser per Pol Seriñana (32 minuts i 56 segons) i Florence Feutrier (39 minuts i 14 segons). Tuur Lemmens, per un costat, i Marili Banegas i Sònia Bassas, per l’altre, els van seguir en el podi. La cursa cadaquesenca també va comptar amb proves infantils.

A Navata, la festiva 7a Sant Silvestre va rebre 577 participants que podien escollir entre circuits de 2,5 i de 5 km. Els més ràpids de la distància llarga van ser David Garcia i Berta Pradell, que van ser acompanyats al podi per Pau Rojas i Marc Moreno (categoria masculina) i Ester Ferrusola, Mireia Perpinyà i Irene Montblanc (femenina). Els 2.476 euros de la prova, organitzada per l’Ajuntament i els Guixaires de Navata, es destinaran a la Fundació Oncolliga de Navata. La Cursa dels Nassos de Maçanet de Cabrenys, de 5 km i organitzada pel Centre Excursionista Maçanetenc, va acollir 210 participants. En categoria masculina, els tres primers classificats van ser Fabiran Carmona (17 minuts i 36 segons), Hugo Triguero i Jean Paul Blésès; i en femenina el podi va estar format per María Olaya (21 minuts i 31 segons), Justin Delclos i Marian Rodríguez. A Fortià, la coneguda com La més patxanguera de l’Empordà va rebre prop de 140 participants. Tot i no comptabilitzar els temps, els més ràpids en completar el recorregut de 4,5 km van ser Carles Serra i Roger Farrés, jugadors del Club Esportiu Fortià. Per la seva part, una seixantena de participants van prendre part a la 2a Cursa dels Nassos de Bàscara, que va recollir prop de 90 kg d’aliments i de productes de primera necessitat per a Càritas Alt Empordà Interior. La prova, pensada com una passejada, va estrenar el capgròs de «L’home dels nassos» per donar a conèixer aquest personatge mitològic entre els més petits. Aquestes cinc curses completen les proves celebrades a finals d'any a l'Alt Empordà, on també hi van tenir cabuda les de Sant Esteve a La Jonquera, l’Escala, Portbou i Terrades.