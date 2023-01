El rosinc Josep Lluís Martos és l’ànima de l’ONG Pilotes per un Somriure, que a través de diferents ral·lis solidaris pel desert ja ha repartit, en cinc edicions, un miler de pilotes «a nens necessitats» del Marroc i Tunísia. Aquest desembre, Martos, acompanyat pel seu nebot Jose Manuel Ribera –el seu fidel acompanyant, Sergio Cayuela, no hi ha pogut assistir aquest cop–, es va proclamar campió del Maroc Challenge en la seva quarta participació. «Vam guanyar i vam patir. M’ha sorprès la quantitat de sorra i de pedres que ens vam trobar, molta més que en edicions anteriors. L’únic imprevist va ser una rebentada de roda», diu Martos.

Van quedar primers a la categoria Adventure C4 i catalogats com a equip pro, deixant enrere l’època de novells. La prova va transcórrer pel desert, del 2 al 10 de desembre, i Pilotes per un Somriure va conduir dins d’un Subaru Impreza del 2001. Martos calcula que, sumant el desplaçament d’anada i de tornada, va fer 6.400 km, 3.800 km dels quals al terreny marroquí. Acord amb la UE Cabanes Martos recol·lecta, des de 2015, pilotes de futbol i aprofita els ral·lis per portar-les a pobles amb pocs recursos i a centres educatius. Aquest any, va arribar a un acord amb la Unió Esportiva Cabanes i en total es van recaptar 120 pilotes juntament amb la Federació Catalana de Futbol, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanes. Al vehicle, en van encabir 180 i les van repartir amb l’ajuda d’equips de Cardedeu, Barcelona i Madrid. Martos, agraït per la predisposició del club cabanenc, explica que els equips lluiran el logotip de Pilotes per un Somriure a les samarretes. Fa uns mesos també es van aventurar al The Tunissie Challenge i, a la Setmana Santa vinent, tornaran a competir al Maroc Challenge, en la seva edició hivernal.