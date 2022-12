Després de les curses de Sant Esteve a la Jonquera, Terrades, Portbou i l'Escala, un total de cinc municipis (Cadaqués, Fortià, Maçanet de Cabrenys, Navata i Bàscara) acabaran el 2022 amb les sabatilles de córrer posades, aquest dissabte 31 de desembre, dia de Sant Silvestre. La cursa més matinera serà la de Cadaqués. A les 11 del matí donarà el tret de sortida la 17a edició de la Sant Silvestre cadaquesenca. El recorregut serà de 10 km i s’iniciarà al centre del poble. A dos quarts d’una començaran proves infantils d’entre 400 i 900 metres, per a nens i nenes fins a 13 anys. El preu de la inscripció és de 5 euros.

A Fortià, a les 4 de la tarda, la coneguda com La més patxanguera de l’Empordà, organitzada per l’Ajuntament, tindrà un recorregut de 4,5 km per l’entorn del poble i es podrà fer corrent, caminant i amb bicicleta. La inscripció és gratuïta, com la participació a la Cursa dels Nassos de Maçanet de Cabrenys, a partir de les 5 de la tarda. El circuit és de 5 km i està dissenyat pel Club Excursionista Maçanetenc.

Les dues últimes curses de l’any donaran el tret de sortida a les 6 de la tarda. La 7a Sant Silvestre Navatenca tindrà dos recorreguts, de 2,5 i de 5 km, i els 5 euros de la inscripció es destinaran a la Fundació Oncolliga de Navata. La prova, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració dels Guixaires de Navata, escalfarà motors amb una classe de zumba (16.30 h) i una de body combat (17.30 h).

La Cursa dels Nassos de Bàscara, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació Llar del Pensionista, comptarà amb un circuit de 2,5 km (es poden fer les voltes que es vulguin pel nucli antic i urbà) i per inscriure’s cal portar una bossa d’aliments o productes d’higiene que es destinaran a Càritas Alt Empordà Interior.