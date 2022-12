El taekwondista de Vilafant Ramon Ruiz es va proclamar, el diumenge passat, campió de Catalunya sènior en pes superlleuger (-80 kg) en un campionat disputat al pavelló de la Mar Bella de Barcelona. Aquest és el 23è títol com a campió català que aconsegueix el taekwondista del Tae Sport de Vilafant, que l’ha obtingut en infantil, cadet, júnior, sub21, universitari i absolut. Ruiz es va presentar al Campionat de Catalunya just després de proclamar-se campió d'Espanya per clubs a Alacant.