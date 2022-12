Els aficionats a les curses a peu tenen, des del dilluns dia 26 de desembre, per Sant Esteve, fins al dissabte 31, un total de 9 curses per acabar l’any amb les sabatilles de córrer posades. N’hi ha per a tots els gustos, des de les més competitives fins a les més disteses, amb l’objectiu de fer baixar alguns torrons. Per aquest ordre, se’n celebraran a la Jonquera, l’Escala, Terrades i Portbou (Sant Esteve), Cadaqués, Fortià, Maçanet de Cabrenys, Navata i Bàscara (Cap d’Any).

La Jonquera acollirà, de la mà del Centre Excursionista Jonquerenc, l’11a edició de la Cursa de la Jonquera, per Sant Esteve, a les 10 del matí. La prova és de 5 km, hi poden participar homes i dones i els beneficis es destinaran a la Fundació Oncolliga –el preu de la inscripció va d’entre 5 i 12 euros. La sortida serà davant La Societat. El mateix dia, l’Escala organitza la Sant Esteve Run, a partir de les 10 del matí. La sortida serà a la plaça Catalunya i s’han programat dues proves: infantil (entre 200 i 500 metres) i adult (5 km). La inscripció és entre 2 i 5 euros. Una altra de les proves amb caràcter solidari serà la 7a Cursa de Nadal de Portbou, a benefici de Càritas. El dilluns 26 de desembre, a partir de dos quarts d’onze del matí, a la Rambla, es podrà córrer i caminar en dos circuits de 3 i de 6 km. El preu de la inscripció és de 3 euros. Mitja hora abans de l’inici, hi haurà escalfament amb zumba a càrrec de Sílvia Atienza. Qui també ha avançat uns dies la prova respecte a l’any passat és Terrades. La 6a edició de la Sant Silvestre Terradenca serà el 26 de desembre, a les 10 del matí, al centre del poble. La distància és de 5 km i els 5 euros de la inscripció es destinaran íntegrament a La Marató de TV3. Qui hagi participat en algunes d’aquestes proves, tindrà cinc dies de treva per recuperar-se i tornar a suar. El dissabte 31 de desembre s’han programat cinc curses de Sant Silvestre i dels Nassos. La més matinera serà la de Cadaqués, amb la 17a edició de la seva cursa. La Sant Silvestre cadaquesenca donarà el tret de sortida a les 11 del matí, al centre del poble, amb un circuit de 10 km. A dos quarts d’una s’iniciaran proves infantils d’entre 400 i 900 metres. El preu de la inscripció és de 5 euros. A Fortià, a les 4 de la tarda, el recorregut serà de 4,5 km i manté el bateig de La cursa més patxanguera de l’Empordà. Aquesta prova es pot fer corrent, caminant i fins i tot amb bicicleta, per l’entorn del poble, i és gratuïta. També és lliure la participació en la Cursa dels Nassos de Maçanet de Cabrenys, a partir de les 5 de la tarda i en un circuit de 5 km, organitzada pel Club Excursionista Maçanetenc. Les últimes del 2022 Les dues últimes curses de l’any seran a les 6 de la tarda. La Sant Silvestre Navatenca tindrà dos recorreguts, de 2,5 i de 5 km, i els 5 euros de la inscripció es destinaran a la Fundació Oncolliga de Navata. La Cursa dels Nassos de Bàscara comptarà amb un circuit de 2,5 km (es poden fer les voltes que es vulguin) i per inscriure’s cal portar una bossa d’aliments o productes d’higiene que es destinaran a Càritas. Sussissa d’Espolla: La primera de l’any, el 29 de gener La primera cursa del 2023 a l’Alt Empordà serà el diumenge 29 de gener a Espolla, amb la 7a edició de la Marxa de la Sussissa. El recorregut serà de 10 km i 360 metres de desnivell positiu. La cursa, en reconeixement de la salsitxa llarga típica de la zona, escalfarà motors el dia abans, dissabte 28, amb la presentació de l’exposició dels 50 anys del CE Jonquerenc i la xerrada «Sempre hi ha un camí», amb Salvador Vilalta. Calendari Cursa de la Dona de la Jonquera Dilluns 26 (10 h)

