David Juncà s'entrena amb solitari des que el passat mes de juny va aconseguir l'ascens a Primera Divisió amb el Girona (28 partits i 2 gols). El club gironí no va fer efectiva la clàusula de renovació opcional que tenia i el de Riumors va quedar-se equip a l'estiu. Cap oferta de les que va tenir el va convèncer i va trobar-se a l'atur amb la temporada començada. La cosa podria canviar ben aviat. El Wisla Cracòvia li ha obert les portes perquè a partir de la setmana que ve se sotmeti a un seguit de revisions mèdiques prèvies al seu possible fitxatge. Si tot va bé, doncs, Juncà ja tindria equip per la segona volta de la temporada i encetaria el capítol d'experiències a l'estranger després d'haver passat per Eibar i Celta. El director esportiu del Wisla, 10è classificat de la Lliga polonesa, és l'exentrenador del Nàstic i del Sabadell, Kiko Ramírez. El conjunt polonès ha fitxat els darrers dies Álex Mula (exAlcorcón) i té a la plantilla l'ex de l'Eivissa, Ángel Rodado i l'exdel Depor o del Lugo, Luis Fernández.