Deixant de banda Leo Messi, que menja a part en un altar major, una de les grans sensacions d’aquest Mundial de Qatar és el seu compatriota Julián Álvarez. Decisiu en la semifinal contra Croàcia i autor de quatre gols fins ara, el davanter del Manchester City s’ha tret la disfressa d’actor secundari per convertir-se en un dels grans protagonistes de l’Argentina i del torneig. Amb 22 anys, aquest estiu va fer el salt a Europa i de mica en mica, gairebé sempre com a revulsiu, s’ha anat guanyant la confiança de Pep Guardiola al City. L’Ettihad Stadium, tanmateix, no és el primer estadi europeu en què juga Álvarez, que el 2011 va trepitjar les comarques gironines per estrenar-se al continent. Ho va fer a l’històric Torneig Aleví de Peralada -desaparegut el 2019 després de 14 edicions- en el marc d’una prova que feia amb el Reial Madrid. Álvarez va estar-se un mes entrenant amb l’aleví blanc amb el qual va disputar, i guanyar, el Torneig de Peralada l’any 2011. L’argentí, que tenia 11 anys, va ser l’autor de l’assistència del gol en la final contra el Betis (1-0) i també va tenir una bona actuació en les semifinals contra el Barça (0-0), que es van resoldre per penals.

Tot i l’interès del Barça, mitjançant Jorge Messi, perquè jugués a prova el Torneig de Peralada per valorar el seu fitxatge, el pare i agent d’Álvarez havien donat la paraula al Madrid, que s’havia mogut més de pressa. Tot i meravellar a Peralada i convèncer els tècnics blancs, una normativa de la FIFA, encara vigent, va impedir el seu fitxatge i se’n va tornar a l’Argentina. Sense residència espanyola, el pare Álvarez havia de traslladar tota la família durant dos anys a Madrid i va ser impossible. A més a més, havia d’aconseguir feina i pagar una beca perquè el nano pogués estudiar. Álvarez va continuar gaudint del futbol al seu Deportivo Calchín natal, des d’on va passar a River Plate el gener del 2016. Tres anys després, el 2019, el Torneig de Peralada va desaparèixer per culpa de l’elevat cost econòmic.