El Futbol Club l’Escala es manté com un líder ferm a Primera Catalana i el cap de setmana va augmentar el coixí a fins a 7 punts per la derrota del seu immediat perseguidor, la UE Figueres. La derrota dels figuerencs els fa perdre la segona posició, ara en mans del Lloret de Mar, el rival amb qui va caure 2-0. Els escalencs, entrenats per Arnau Sala, van obtenir una victòria plàcida al camp del Torelló (0-5) amb gols de Pol Bastidas (14’), Henry (52’ i 74’), Maha (54’) i Nil Congost (62’). L'Escala ha guanyat 9 dels 10 partits de lliga i aquest diumenge (12 h) tancarà l’any amb la visita del Bosc de Tosca, en un partit que jugaran de nou com a local al camp del FC Vilamalla, ja que en el seu hi estan col·locant gespa artificial.

Dinàmica trencada a la Unió El Figueres, que venia de sumar 13 dels últims 15 possibles, va cedir al camp d'un rival directe, el Lloret de Mar (2-0), per un gol a cada part de dos exfiguerencs, Marc Vilà (25’) i Adri Expósito (93’). Aquest contratemps els fa baixar al 4t lloc, a 8 punts del líder, i aquest diumenge (12 h) jugaran al camp del Banyoles dirigit per l’exunionista Roger Vidal, que és tercer amb un punt més a la classificació. Els d’Arseni Comas afrontaran el partit amb la baixa sensible del seu màxim golejador, Xavi Ferrón, que va ser expulsat a Lloret amb vermella directa.